É possível construir um currículo amparando a sua objetividade no mercado, de modo que você possa se destacar positivamente.

Currículo: dicas para que destaque positivamente o seu documento profissional

O currículo é uma ferramenta que direciona a sua carreira profissional. Por isso, é importante que você tenha clareza sobre quais são os pontos principais de sua carreira para que o seu currículo se destaque positivamente.

Os seus dados pessoais devem ser sucintos

Os seus dados pessoais devem ser sucintos e direcionados, bem como, o seu objetivo precisa de definição. Por isso, quanto mais objetividade e coerência o seu currículo demonstrar, maiores serão as chances de alcançar uma vaga que seja correlata ao seu real interesse profissional.

Experiência profissional e a ordem cronológica inversa

É necessário que o candidato descreva de forma sucinta sua experiência para que possa destacar suas habilidades sociocomportamentais durante uma futura entrevista de emprego.

A sua experiência deve ser descrita em ordem cronológica inversa, de modo que destaque os últimos acontecimentos. Além disso, faça apontamentos pertinentes a sua área de atuação, considerando que o seu currículo será explorado durante um processo de recrutamento e seleção.

Objetividade na sua trajetória acadêmica

A sua formação escolar precisa ser objetiva. Sendo assim, informe cursos dos quais você possui certificados como pós-graduação, graduação, ensino técnico etc; ao passo que também é relevante que você detalhe as informações sobre cursos em andamento, de forma que você possa clarificar a maneira como você estuda, se online ou presencial, e a previsão de término do seu curso, se for o caso. Outros cursos e qualificações também podem ser informados no currículo após a sua formação acadêmica tradicional.

O seu objetivo deve ser sucinto

Além disso, o seu objetivo deve ser sucinto, de modo que você considere o seu cargo dentro do seu nível hierárquico. Por exemplo: gerente de compras; assistente de atendimento ao cliente; analista de marketing digital; auxiliar de logística etc.

Evite excessos de informações

É importante ressaltar que suas informações pessoais devem ser inseridas no início do seu documento profissional, de modo que você evite inserir informações excessivas, como muitos endereços eletrônicos e muitos números de telefones para contatos e/ou recados.

Adapte os pontos citados

Portanto, é relevante que faça as devidas adequações para que o seu currículo se destaque no mercado de trabalho atual pela objetividade e coerência na sua construção, de modo que possa ser relevante para o seu próprio desenvolvimento durante uma entrevista de emprego.