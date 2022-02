O currículo é um ponto importante para que o candidato consiga alcançar os seus objetivos profissionais, considerando a competitividade do mercado de trabalho atual. Sendo assim, é relevante que o candidato destaque o seu currículo por meio de uma elaboração assertiva, direcionada e atrativa.

Currículo: dicas para uma elaboração assertiva, direcionada e atrativa

O mercado de trabalho atual é bastante exigente, refletindo como é o mercado para as empresas. Visto que nenhum fluxo é estático e as necessidades se modificam, de modo que cada vez mais as habilidades sociocomportamentais e as atualizações técnicas são solicitadas aos profissionais disponíveis para esse mercado.

Sendo assim, é necessário que o candidato destaque o currículo de forma positiva dentro do processo de recrutamento e seleção, para que o seu currículo seja explorado durante uma entrevista de emprego de maneira orgânica.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais devem ser destacados considerando a objetividade a atualização das informações, evitando excessos. Por exemplo, não informe número referente a algum documento pessoal.

Objetivo

A construção do seu objetivo requer um direcionamento assertivo. Por isso, não é cabível inserir narrativas ou explicações. Você pode colocar o seu cargo, seguido da sua área de atuação, levando em consideração a sua hierarquia atual. Por exemplo: gerente de marketing digital; analista de compras; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional e escolaridade

A informação que destaca a sua experiência profissional, bem como a sua escolaridade, deve ser colocada em ordem cronológica inversa. Ou seja, nestes campos, é cabível que o profissional priorize os dados mais atuais. Sendo assim, faça pequenos apontamentos, e, se possível, utilize termos pertinentes ao seu segmento de atuação profissional. Além disso, caso você estude, é importante que você destaque a modalidade de ensino e a previsão de término do seu curso em andamento.

O candidato deve manter o seu perfil no Linkedin atualizado

Não menos importante, o candidato deve manter o seu perfil no Linkedin atualizado, já que o perfil profissional online é de grande valia para se colocar no mercado, considerando a visibilidade da ferramenta e a sua relevância na era digital. Entretanto, é pertinente se atente para que sua foto transmita uma imagem profissional, evitando situações muito pessoais, como viagens ou festas.

Adapte essas dicas

Sendo assim, faça adaptações e direcione a sua entrada no mercado de maneira assertiva, alcançando seus objetivos profissionais através do destaque do seu currículo pela objetividade e pela organização da sua trajetória.