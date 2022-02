O currículo é um documento profissional que deve ser elaborado de maneira assertiva. Sendo assim, cabe ao profissional candidato que se atente a alguns pontos inerentes à construção do documento para que possa alcançar os seus objetivos no mercado de trabalho atual.

Currículo: evite o excesso de informações e direcione a sua carreira profissional

As informações excessivas podem fazer com que o currículo seja descartado sem que seja lido de maneira integral. Principalmente, quando a visualização do documento não está organizada.

Informe os dados pessoais forma objetiva

Sendo assim, evite inserir dados em excesso. Por exemplo, nas informações quanto aos seus dados pessoais, não é necessário que você informe muitos telefones de contato ou dados referentes à documentação pessoal.

Tenha um objetivo específico

O objetivo na construção do seu currículo precisa de direcionamento. Por isso, especifique uma área de atuação e o seu nível hierárquico atual. Por exemplo: gerente de logística; assistente de vendas; analista de faturamento; auxiliar de estoque etc.

Experiência profissional

A sua experiência profissional precisa ser descrita de maneira sucinta. Por isso, descreva os pontos relevantes de sua atuação em seus empregos anteriores. Lembre-se de que o currículo é um documento que será melhor explorado durante uma entrevista de emprego.

Priorize as informações mais atuais através da cronologia inversa dos fatos; já que esse é um ponto de relevância na avaliação do profissional de recrutamento e seleção.

Escolaridade e a ordem cronológica inversa

Na descrição de suas experiências acadêmicas, também deve conceituar a ordem cronológica inversa; considerando que você deve começar pelos cursos atuais.

Cursos em andamento e certificados

Além disso, caso você estude, informe a previsão de término e a modalidade de ensino do curso atual; bem como, informe os cursos dos quais você possui certificados.

Currículo online – mantenha o LinkedIn atualizado

O LinkedIn é uma plataforma amplamente utilizada para recrutamento e seleção. Sendo assim, é viável que o candidato mantenha o seu perfil atualizado na plataforma online.

Foto e a transmissão de sua imagem profissional

A sua foto, juntamente com todos os fatores citados, entrega uma mensagem ao profissional que avaliará o seu documento. Por isso, é importante que opte por uma imagem que seja coerente com a construção do seu documento, demonstrando profissionalismo e objetividade. Por isso, evite imagens em ambientes festivos ou fotos de viagens pessoais, por exemplo.

Demonstre o seu potencial para o mercado profissional

Certamente essas dicas são adaptáveis, porém, são relevantes para que você considere a elaboração assertiva do currículo como um documento que pode demonstrar o seu potencial para o mercado profissional.