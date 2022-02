Você deve construir o seu currículo considerando que ele é um documento e precisa de direcionamento estratégico para que você consiga atingir o seu objetivo no mercado de trabalho atual, aumentando sua visibilidade valorizando a sua trajetória profissional até o momento.

Currículo: o destaque positivo do candidato no mercado de trabalho atual

O destaque do currículo precisa ocorrer através do seu direcionamento de forma positiva para que o documento não seja descartado sem uma devida avaliação. O profissional de recrutamento e seleção possui poucos minutos – ou até segundos – para uma primeira avaliação. Sendo assim, quanto mais assertivo e sucinto for o seu documento, maiores são as chances de alcançar um convite para uma entrevista de emprego que seja correlata ao seu perfil.

A visualização do documento requer organização

Primeiramente, você deve organizar a visualização para que o seu documento não contenha textos muito extensos ou erros ortográficos. Além disso, você deve se atentar a construção das informações que estejam direcionadas e trabalhadas em ordem cronológica inversa, ou seja, priorize sempre os dados mais atuais.

Dados pessoais

Os seus dados pessoais precisam de assertividade e de atualização. Por isso, não insira dados de contato de forma excessiva, principalmente se forem contatos de recados. Visto que, em sua maioria, os recrutadores preferem falar diretamente com os candidatos.

Objetivo

O seu objetivo deve ser claro e direcionado. Por isso, não é o momento de você colocar nenhum tipo de narrativa. Sendo assim, você pode descrever diretamente o que você deseja dentro da sua área de atuação, considerando seu nível hierárquico. Por exemplo: gerente de atendimento ao cliente; analista de marketing digital; assistente de vendas; auxiliar de logística etc.

Experiência profissional

A descrição da sua trajetória profissional requer direcionamento. Por isso, é importante que você destaque os pontos positivos através de pequenos apontamentos. Lembre-se de que o seu currículo será explorado futuramente em uma entrevista de emprego. Sendo assim, coloque o período de atuação em seus empregos anteriores e faça uma descrição sucinta de suas atividades.

Formação acadêmica

Da mesma forma, você deve amparar os dados referentes a sua escolaridade, referenciando os cursos dos quais você possui certificados. Além disso, caso você estude, deve informar a previsão de término do curso atual e a modalidade do ensino ( EAD ou presencial).

Dicas adaptáveis

Adapte essas dicas e aumente as suas chances de sucesso profissional, considerando todos os fatores que implicam no mercado de trabalho atual e a viabilidade do destaque positivo do candidato.