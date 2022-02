Curso ‘Festas da Bahia e memória na era da comunicação digital’ está com vagas abertas

O curso “Festas da Bahia e memória na era da comunicação digital” está com inscrições abertas a partir desta segunda-feira (07). Os interessados terão de investir um valor de R$ 30,00 para participar das aulas, que acontecerão de forma digital, do dia 15 de fevereiro a 31 de março de 2022. As inscrições podem ser feitas através do link.

Ministrado pela jornalista, doutora em antropologia e professora visitante na Uneb-Campus XIV, Cleidiana Ramos, o curso que é promovido pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia terá suas aulas sempre às terças e quintas das 19h às 21h30. O aluno terá acesso a oficinas e conteúdo remoto para estudo. O conteúdo do curso pode ser acessado através deste site.

Trazendo como pauta as narrativas sobre festas populares baseando-se nos desdobramentos registrados em mídias como jornais e redes sociais, as aulas buscarão a discutir a organização e modelos dos eventos de largo a partir da movimentação de diversos agentes de organização e públicos.