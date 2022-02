Curso ‘Reprodução de Saberes, Fazeres e Identidade’ para baianas de acarajé abre vagas

Idealizado pelo Grupo Cultural Ska Reggae, em parceria com a Associação Nacional das Baianas de Acarajé (ABAM), o Curso “Reprodução de Saberes, Fazeres e Identidade” para Baianas de Acarajé, sedia primeira edição no período de 1º de março a 13 de abril. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado (Sepromi).

Com inscrições online no período de 13 a 23 de fevereiro de 2022, o curso terá como público alvo as baianas de acarajé devidamente cadastradas na ABAM, a solicitação da ficha de inscrição deverá ser feita exclusivamente por e mail: baianas@baianas.org com cópia para lcsogriot@gmail.com.

A grade do curso será preenchida por disciplinas essenciais para auxiliar no desenvolvimento das atividades laborais das nossas primeiras empreendedoras negras: Atendimento ao Cliente, Línguas estrangeiras (inglês / espanhol), Empreendedorismo, Trade Turismo, Gênero, Associativismo, Violência Contra a Mulher e Patrimônio com enfoque na multidisciplinaridade dos saberes, ações afirmativas, direitos e deveres e o empoderamento feminino presente no legado histórico das baianas. Os saberes ancestrais e preservação da história, memória e acervo das baianas serão retratados através das disciplinas de Gestão de Alimentos, Prática de Cozinha, Precificação e Ficha Técnica.

O Curso será ministrado de forma presencial, em um mês, totalizando 70 horas de duração, sendo 60h aulas teóricas e 10h de aulas práticas, respeitando as recomendações da OMS e do Governo da Bahia referentes aos protocolos sanitários por conta da pandemia do covid-19.