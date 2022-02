Dados de cartões de crédito são vendidos por bandidos em redes sociais

O cartão de crédito é um recurso muito presente nas famílias brasileiras, contudo, mais e mais golpes utilizando esse instrumento vem aparecendo. De acordo com um relatório da Neotrust, as compras online se tornaram uma tendência com o avanço da pandemia. No Brasil foram realizadas 78,5 milhões de compras em e-commerce nos primeiro trimestre de 2021, resultando em um aumento de 57,4% com relação a 2020, informou a pesquisa.

Tendo isso em vista, os bandidos montaram um esquema on-line de venda de cartões de crédito clonados. A partir do vazamento de dados cadastrais ou de programas espiões que invadem celulares ou computadores, os criminosos oferecem informações de cartões de crédito clonados para serem utilizados em compras on-line.

Os golpistas dividem as ofertas em categorias. Em uma delas, o comprador paga determinado valor, mas não sabe exatamente quanto terá disponível para compra, sendo informado apenas sobre um valor médio. Por exemplo: se optar pelo cartão denominado “Classic”, o interessado paga R$ 30 e pode receber até R$ 400 de saldo. Quanto maior o limite do cartão clonado, maior o preço cobrado pelas informações negociadas ilegalmente.

Detalhes do golpe

Ainda sobre o golpe que está sendo aplicado, em alguns perfis não há garantia de aprovação da compra, nem do saldo da conta. Com isso, o comprador tem 10 minutos para fazer a troca de um cartão recusado se a compra on-line for bloqueada. Se não der certo de novo, não pode fazer outra troca.

O pagamento para este serviço é feito por PIX e, em seguida, o vendedor envia os dados do cartão de crédito clonado para o comprador, como número, data de vencimento e código de segurança. O esquema só envolve compras on-line, já que não existe cartão físico. Os vendedores de cartões clonados são chamados de “cartãozeiros”. Deve-se lembrar que quem compra esse tipo de serviço pode ser enquadrado como estelionatários e estão sujeitos a penas ainda maiores.

De acordo com Flávio Filizzola, especialista em cibercrime: “O indivíduo que adquire esse cartão acredita que está protegido. Tudo que é feito na internet deixa rastros, deixa vestígios. Quem clona, tem uma pena de um a quatro anos. Quem pega esse cartão e faz as compras, comete uma modalidade de estelionato que é recente, chamada fraude eletrônica, com uma previsão de pena de quatro a oito anos”.

O designer gráfico Victor Rocha foi uma das vítimas desse tipo de golpe, ele informa que, no caso dele, o próprio banco identificou a fraude e o informou. “Eu recebi a notificação pelo celular dizendo que uma compra irregular havia sido identificada, fora dos meus padrões. O cartão foi automaticamente bloqueado”, disse.

Dicas para não cair em golpes no cartão de crédito

Veja a seguir 9 instruções para evitar alguns golpes:

Fique atento aos quesitos de segurança do cartão, dê sempre preferência aos cartões que possuam chip; Desconfie de solicitações de senha por telefone ou e-mail, nenhuma instituição financeira envia e-mail e nem ligam para os clientes solicitando a senha do cartão de crédito, nem mesmo o seu código de segurança; Não entregue seus cartões, mesmo que inutilizados; as instituições financeiras nunca solicitam a devolução de cartões, mesmo em caso de bloqueio ou cancelamento e sequer fazem esse tipo de retirada na residência dos seus clientes; Tenha cuidado ao se desfazer dos cartões, certifique-se de tornar o seu cartão inutilizável e ilegível ao descartá-lo; Nunca informe a sua senha ou dados do cartão a outras pessoas, sua senha e seus dados são estritamente seus, não devem ser compartilhados com ninguém; Fique atento aos SMS de acompanhamento, algumas empresas informam sobre compras via mensagem de texto; Observe os sites antes de comprar pela internet, dê sempre preferência a sites confiáveis e que tenham o selo de segurança, Acompanhe sempre o seu extrato de despesas; Mantenha o seu cadastro atualizado, algumas instituições financeiras possuem áreas de segurança que realizam um trabalho de acompanhamento da utilização dos cartões.

Hoje em dia, está sendo muito comum se ver vítima de estelionatários cada vez mais criativos e sofisticados em seus golpes. Por isso, atenção e segurança são quesitos imprescindíveis para se manter a salvo. Ao seguir as dicas passadas, seu cartão de crédito ficará muito mais seguro.