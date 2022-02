Datas das próximas etapas do Concurso de Soldado da PM devem ser publicadas nos próximos dias, diz Seplag

Após a Justiça negar o recurso do governo de Alagoas e manter o concurso para soldado da Polícia Militar, o secretário de de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), Fabrício Marques usou as redes sociais da pasta para anunciar que nos próximos dias deverão ser divulgadas as datas prováveis para a realização das próximas…

Após a Justiça negar o recurso do governo de Alagoas e manter o concurso para soldado da Polícia Militar, o secretário de de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), Fabrício Marques usou as redes sociais da pasta para anunciar que nos próximos dias deverão ser divulgadas as datas prováveis para a realização das próximas etapas do certame.

A decisão foi tomada após entendimento da Procuradoria Geral do Estado, depois da manifestação nessa segunda (31), o juiz Manoel Cavalcante, da 18° Vara Cível da Capital, determinando assim como já afirmado pelo juiz Geraldo Tenório, da 31° Vara Cível da Capital, que não há conexão entre as demandas judiciais apresentadas pelo Estado em seu recurso.

O concurso para soldado da Polícia Militar (PM), aberto em 7 de maio de 2021, é alvo de grande repercussão após suspeitas de fraudes, como compra e venda de gabaritos, tendo suas etapas anuladas por edital em 29 de outubro do mesmo ano. As investigações a respeito do caso apontam, contudo, que o percentual de candidatos suspeitos de irregularidades corresponde a 3% do total de aprovados. São 36 candidatos suspeitos.

A judicialização dos concursos da Segurança Pública de Alagoas começou após a Operação Loki, que identificou um grupo criminoso suspeito de fraudar concursos em pelo menos quatro estados. Além deste, os certames para Polícia Civil, Polícia Militar – cargo de Oficial e Corpo de Bombeiros chegaram a ser anulados pelo Governo de Alagoas, mas decisões judiciais reverteram a ação e deram retomada às etapas para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O recurso sobre o certame da Polícia Civil foi o único rejeitado pelo judiciário alagoano até o momento. As investigações sobre os casos continuam.