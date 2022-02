Davi desiste de fuga após descobrir segredo de Úrsula em ‘Além da Ilusão’; saiba qual

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, Davi (Rafael Vitti) descobrirá um segredo de Úrsula (Bárbara Paz) que o fará desistir de ir embora da fazenda e o manterá mais perto do que nunca de Isadora (Larissa Manoela).

Tudo começará após o mágico ouvir uma conversa da vilã com seu filho, Joaquim (Danilo Mesquita). No diálogo ele descobrirá toda a verdade por trás do casamento do jovem com a irmã mais nova de Elisa, sua paixão que foi assassinada pelo próprio pai.

Os planos de Úrsula constam em fazer com que seu filho case com a garota para após o casório, ela planejar a morte da jovem e passar todos os bens para o nome de Joaquim, mas se depender de Davi, nada disso se concretizará. Depois de tentar fugir duas vezes do local, ele desistirá e decidirá ficar na companhia da mocinha.

A cada dia, o mágico estará cada vez mais disposto a desmascarar mãe e filho, além de proteger a moça por quem se apaixonou logo de cara. Os dois se encontraram pela primeira vez no capítulo do último sábado (26), quando ele sofreu um acidente de cavalo e desmaiou.

