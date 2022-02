Davi sofre novo acidente e desmaia ao ver ‘clone’ de Elisa em ‘Além da Ilusão’; entenda

Nos próximos capítulos de “Além da Ilusão”, acontecerá o encontro entre Davi (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela), mas ele não será como o esperado por quem torce pelo casal. O mágico sofrerá um novo acidente e desmaiará ao ver o “clone” de sua amada que foi assassinada pelo próprio pai.

Tudo começará após o mágico temer ser descoberto pela irmã de sua grande paixão. Ele tentará fugir da fazenda onde esteve abrigado, nas cenas que irão ao ar nesta sexta-feira (25). “Chegou a hora. Não sei por que o destino me trouxe até aqui, Elisa. Mas não posso ficar pra descobrir. Preciso encontrar uma nova forma de viver para poder provar minha inocência”, pensará ele.

Foto: Reprodução/TV Globo

Ao mesmo tempo, Isadora acordará de um pesadelo no meio da noite onde verá sua irmã. “Elisa, não vai! Deixa eu ver seu rosto! Deixa eu ver seu rosto!”, falará a mocinha.

O cachorro da protagonista começará a latir no momento em que avistar Davi fugindo de cavalo. O bichinho irá até o rapaz, fazendo com que sua dona corra para pegá-lo. “Vamos, amigo, me mostra o melhor caminho”, dirá Davi para o cachorro quando ele já estiver do lado de fora da casa.

No momento, a mocinha surgirá na frente de Davi que não acreditará no que vê, já que a irmã é uma cópia idêntica de sua amada. “Como pode? Você!”, dirá ele antes do cavalo empinar e ele cair. Isadora tentará ajudar o rapaz após o acidente, mas ele desmaiará ao ver a moça em sua frente.

Veja mais notícias sobre novelas no iBahia.com