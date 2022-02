De biquíni, Simone posta foto mostrando resultado de abdominoplastia

Foto: Reprodução/Instagram



Simone emagreceu mesmo! Neste final de semana, a cantora interagiu com os fãs nas rede sociais e mostrou como ficou seu corpo – pela primeira vez – após uma cirurgia de abdominoplastia. A artista, que faz dupla com Simaria, contou que está amando o resultado e que teve que refazer seu umbigo no processo da plástica.



“Cheguei a 86 quilos, isso grávida. Hoje estou com 61,5”, contou ela.

Simone enfatizou ainda que passou por um processo de emagrecimento e adequação alimentar acompanhada por uma nutróloga. A cirurgia só aconteceu em novembro de 2021.