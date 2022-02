De fio dental, Luísa Sonza anuncia data de lançamento de clipe com Ludmilla; veja

Luísa aproveitou para publicar um vídeo onde aparece de fio dental, com o look que usou no clipe.

“CAFÉ DA MANHÃ ;P” é o último lançamento do mais recente disco de Luísa Sonza. “DOCE 22” quebrou diversos recordes, e em seu lançamento ficou entre as principais estreias do Spotify, além de ser o álbum nacional mais ouvido da plataforma em 2021. Atualmente o álbum conta com mais de 1 milhão de streamings.