De Mamonas a Paulinha Abelha: relembre cantores que foram embora cedo demais

Paulinha Abelha morreu na noite desta quarta-feira (23), aos 43 anos, após complicações de problemas renais. O falecimento da vocalista do Calcinha Preta pegou muita gente de surpresa, principalmente os fãs da artista e da banda, que torciam pela sua recuperação.

Assim como Paulinha, grandes artistas pararam o Brasil ao nos deixarem cedo demais e no auge das carreiras. Relembre com o iBahia alguns grandes nomes que permanecem nos fones de ouvido e nos corações dos fãs.

Mamonas Assassinas

Em 2 de março de 1996, Dinho, Júlio Rasec, Sérgio Reoli, Bento Hinoto e Samuel Reoli morreram em um acidente aéreo. Os integrantes da banda “Mamonas Assassinas” tinham menos de 30 anos e lançaram apenas um disco, que estava no topo das paradas na época.

Cássia Eller

Um dos maiores nomes do rock brasileiro também nos deixou cedo. Aos 39 anos, a cantora sofreu três paradas cardíacas em razão de um infarto do miocárdio repentino. No auge do sucesso, ela trabalhava na divulgação do disco “Acústico MTV”, que continha os hits “O Segundo Sol” e “Relicário”.

Cristiano Araújo

Em 24 de junho de 2015, o Brasil parou ao descobrir o falecimento de Cristiano Araújo. O grande sucesso do sertanejo morreu em um acidente de carro, junto com a namorada, na BR-153, ambos estavam sem cinto de segurança no banco de trás do veículo.

Gabriel Diniz

No auge da carreira com o hit “Jenifer”, Gabriel Diniz, morreu aos 28 anos em queda de avião em Sergipe. O acidente aconteceu em maio de 2019 e a aeronave saiu de Salvador com destino para Maceió.



Marília Mendonça

A rainha da sofrência, responsável por diversos recordes de streaming, morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021. A cantora tinha apenas 26 e havia lançado recentemente um EP do seu projeto “Patroas”, com Maiara e Maraisa.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com