De R$ 55 a R$ 12 mil: Jade Picon ousa no ‘Jogo da Discórdia’ e adere tendência hi-lo

Sim, mais um look da Jade Picon deu o que falar no ‘BBB 22’! Dessa vez, a influenciadora mostrou, através de parte do ‘visual, que também é gente como a gente e apostou – finalmente – em uma peça mais baratinha na composição usada para o ‘Jogo da Discórdia’. Se trata de um macacão tie dye de malha fina, idealizada pela artista filipina Pamela Madlangbayan com a Shein, marca fast fashion chinesa. A peça sai por apenas R$ 55,90 e está esgotada no site.