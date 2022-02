Após vencerem o segundo paredão do BBB 22, Jessi e Natália tiraram o cropped e reagiram. Acompanhadas de Linn da quebrada, a designer de unhas e a professora tiraram a blusa e pularam na piscina para celebrar a permanência na casa.

As duas disputaram o paredão com Rodrigo. O brother foi eliminado com 48% dos votos.

Assista abaixo: