De volta à TV, Larissa Manoela vira trend e cobra R$150 mil por postagens na web

Só no Instagram, Larissa ja acumula 43, 6 milhões de seguidores (no Twitter, são quase 3 milhões), estando na lista dos dez brasileiros mais seguidos na rede social. Uma publicação comercial por lá não sai por menos que R$ 150 mil de cachê.

No mercado publicitário, ela segue em alta, cobrando em média R$ 2 milhões para estrelar uma campanha, segundo informação da “Veja”. Entre seus negócios próprios, está uma operadora de telefonia celular que leva seu nome.

Larissa Manoela também se transformou numa estrela de cinema, atraindo milhões às salas escuras. Já são nove filmes no currículo. “Meus 15 anos”, lançado em 2017, faturou R$ 2 milhões de bilheteria só nas sessões de pré-estreia.

No ano seguinte, em Fala sério, mãe!”, adaptação para as telas do best-seller de Thalita Rebouças, a atriz dividiu a cena com Ingrid Guimarães. Foram mais de 3 milhões de espectadores e R$ 18 milhões arrecadados. Nem céu é o limite para essa jovem estrela.