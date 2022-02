Debaixo de cobertor, Natália chora muito após expulsão de Maria do ‘BBB 22’ ; veja vídeo

Natália Deodado está desolada desde que Maria foi expulsa do ‘BBB 22’. A mineira está sozinha em um dos quartos da casa mais vigiada do Brasil chorando bastante debaixo do cobertor.

Expulsão

A TV Globo decidiu expulsar a participante Maria, do “BBB 22”, após polêmicas no jogo da discórdia da última segunda-feira (14). Acusada pela web de ter agredido Natália com um balde durante a dinâmica, a sister havia conversado com Vyni e revelou que a colega de confinamento a deixou com ódio.

Segundo o perfil oficial no Instagram do “Big Brother Brasil”, a atriz foi desclassificada “após análise das imagens da dinâmica” onde “constatou-se uma agressão”. Ainda segundo o perfil, Maria não será substituída por outro participante.