Deck Marina é inaugurado no Bahia Marina

Foto: Divulgação

Nos próximos dias, entre 24 e 26 de fevereiro, será inaugurado no Bahia Maria um novo espaço de lazer à beira-mar. O Deck Marina Lounge Bar é um projeto da empresária Juliana Tavares, em sociedade com os irmãos Ricardo e Rafael Cal, sócios da Oquei Entretenimento.

O local foi projetado para receber pessoas que não dispensam um chopp gelado com os amigos, drinks especiais, pratos deliciosos e variados embalados pelo som da boa música ao vivo. O cardápio está sendo assinado por Betina Morillo.

De acordo com a organização do Lounge Bar, a cerimônia de abertura será a partir das 18h na quinta e na sexta; e no sábado, o público já poderá ter acesso ao local, que funcionará de quarta a domingo, do meio dia às 23h, numa temporada de quatro meses.

Funcionamento

Na sexta, sábado e domingo o Deck Marina oferecerá café da manhã e serviço delivery para as embarcações. De quinta a domingo, o público terá a oportunidade de desfrutar do happy hour regado à apresentações musicais acústicas. Diante do cenário atual, o Deck Marina seguirá todos protocolos sanitários.

“Servir boas bebidas, assim como a comida, faz com que os convidados e clientes tenham boas recordações do local! Além disso, um bom serviço de bar é garantia de satisfação de quem frequenta o espaço! Dentro desse espírito, o Deck Marina terá como diferencial a sua carta de drinks e principalmente o portfólio de cervejas especiais, bebida essa que é preferência nacional!”, afirma Juliana Tavares, que é também a Founder e CEO da Blend Drink – a primeira empresa de frutas e especiarias em sachê.

Sócios do espaços: Ricardo, Juliana e Rafael (Foto: Divulgação)

Estrutura e cenografia

Em um espaço bem distribuído, Deck Marina Lounge Bar está posicionado entre o mar e a Marina, com uma área interna decorada no estilo contemporâneo e aconchegante. Mais de 300 m2 de infraestrutura foram preparados para receber os ambientes, construídos do zero, no projeto assinado pela arquiteta e urbanista Gabriela Resende. “A cenografia desempenha um papel fundamental em qualquer evento da Oquei e com o Deck Marina não seria diferente! Com ela podemos comunicar através de vários ambientes o conceito de alegria e descontração que queremos com o projeto! Com isso criamos lounges exclusivos, espaços lúdicos e bastante criativos dentro do projeto”, completa um dos sócios do Deck Marina, o empresário Ricardo Cal.

Quando? 24 e 25/02 (quinta e sexta) – eventos só para convidados / 26/02 (Sábado) – aberto ao público

Onde? Bahia Marina, Av. Contorno, Salvador – Bahia

Informações? (71) 99990.7759