Decreto que reduz público de eventos para 1.500 pessoas é prorrogado pelo Governo

Foi prorrogado pelo Governo da Bahia o decreto que reduz o público em eventos para 1.500 pessoas. A medida que foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (4), é válida até o dia 15 de fevereiro. A capacidade de ocupação dos espaços permanece em 50%.

Já a exigência da comprovação de vacinação segue em vigor para bares, restaurantes, além de parques públicos e estaduais. É necessário apresentar o cartão de vacinação ou o certificado Covid, que pode ser resgatado através do aplicativo “Conect SUS”.

Vale lembrar que, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a Bahia bateu recorde de casos ativos da Covid-19 durante todo o período de pandemia. No total, foram 35.349 infectados com o vírus no boletim da última quinta-feira (3).