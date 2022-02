Dedo podre? Namorado de Bárbara em ‘Um Lugar ao Sol’ será ‘novo Renato’

Nem mesmo na reta final de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) encontrará um amor tranquilo para chamar de seu. De acordo com informações de Patricia Kogut, do “O Globo”, o novo relacionamento da ricaça será marcado por brigas, como era com Renato e Christian (Cauã Reymond).

Se a autora da trama, Lícia Manzo, mantiver a ideia, no final da novela a vilã apresentará o pretendente para a família em um evento para noticiar que os dois decidiram viver juntos.

“Bom, desculpa perguntar, mas a gente já jantou, já comeu o bolo, enfim… O tal de Edu não está meio atrasado?”, dirá Cecília (Fernanda Marques). “Como assim, Edu? Eu não acredito. Está todo mundo te esperando e você disse que vinha, e… Alô, Edu? Edu? Não posso acreditar”, dirá Bárbara visivelmente irritada durante uma discussão no telefone.

“Pois é, papai. Infelizmente, o Edu teve um imprevisto e não vai poder vir…”, falará ela para o ricaço. “Bom, tudo bem, então. Fica para uma próxima”, responderá ele.

Nesse momento, as irmãs de Bárbara se olharão. “Você está pensando o que eu tô pensando?”, questionará Nicole (Ana Baird). “Pelo visto alguém vai se mudar, mas a história vai continuar a mesma”, dirá Rebeca (Andréa Beltrão).