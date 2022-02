Denunciado pela mãe, jovem é preso após agredir e manter adolescente em cárcere privado

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante por cárcere privado e ameaça após ser denunciado pela própria mãe na zona rural do município de Ribeira do Amparo, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito manteve uma adolescente de 16 anos trancada por mais de 10 dias.

Ainda segundo a polícia, o jovem tinha um relacionamento com a garota. Em 22 de janeiro deste ano, ele tentou matar ela com golpes de faca. A adolescente foi atingida no braço e no peito esquerdo, não foi levada ao hospital e era tratada com remédios caseiros para o caso não ser descoberto pela polícia, segundo informou a delegada Rosana Capitulino Cabral.

A titular da delegacia de Ribeira do Amparo informou ainda que o jovem ameaçava a garota e os familiares. A prisão em flagrante foi feita pela Polícia Civil em conjunto com uma equipe da Polícia Militar, na quinta-feira (3).