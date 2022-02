Desconfiada, Bárbara investiga passado de Renato em ‘Um Lugar ao Sol’; saiba como

Nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”, Bárbara (Alinne Moraes) ficará desconfiada de Renato (Cauã Reymond) e começará a fuçar seu passado em busca da verdade. As informações são de Patricia Kogut, do “O Globo”.

Tudo começará após o rapaz precisar ser sedado para fazer uma cirurgia. Após o procedimento, Renato contará toda a verdade para a esposa, que não verá sentido nas falas do amado. A enfermeira dirá que se trata de um quadro normal após a anestesia, mas ela não acredita e irá atrás de Elenice (Ana Beatriz Nogueira).

“Ele disse isso? ‘Meu nome não é Renato’?”, perguntará a esnobe. “Com todas as letras. Foi muito estranho”, falará Bárbara. Elenice falará que a enfermeira então terá razão no que explicou para a nora.

“Voltando de Londres, eu me lembro, depois da história do atropelamento, o Renato repetia o tempo todo que ele é que devia ter morrido, e não o irmão. Que o irmão talvez tivesse feito com a vida dele alguma coisa melhor”, rebaterá a ricaça lembrando de outro episódio.

“O irmão não tinha condição, querida. O menino estava doente, é isso que o Renato não entende”, soltará Elenice. “Eu sei, mas quando você chegou em Goiás o menino já tinha morrido, não é?”, dirá a moça. “Tinha acabado de morrer”, mentirá a mãe do gêmeo.

“E que idade o Renato tinha mesmo?”, insistirá Bárbara. “Meses, meses de vida”, mentirá novamente Elenice. “Mas você chegou a ver o outro irmão? Eles eram realmente idênticos?”, questionará a ricaça.

Elenice ficará com medo de se enrolar em sua própria mentira e decidirá partir para outra estratégia. Ela falará para a nora que o assunto a deixa triste e pedirá que a conversa seja encerrada ali.

Veja mais notícias no iBahia.com