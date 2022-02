Desistência de Tiago Abravanel gera memes nas redes sociais; confira

A desistência de Tiago Abravanel do Big Brother Brasil 22 gerou memes nas redes sociais. Como de costume, o Twitter transformou a situação do reality show em piada. O cantor decidiu apertar o botão e deixou o programa neste domingo (27). Muitos internautas acreditam que o que motivou o neto de Silvio Santos a deixar a casa foi o medo de ser rejeitado e fizeram piadas em cima disso.

Tiago Abravanel apertou o botão de desistência e deixou o Big Brother Brasil 22 na tarde deste domingo (27). No momento em que Tiago aperta o botão, uma sirene toca pela casa, assustando os outros moradores.

A decisão do cantor pegou os outros participantes de surpresa, que se abalaram com a desistência. Arthur Aguiar era um dos mais abalados. Larissa também chorou muito e disse se sentir culpada pela saída do brother.