Destaque no cinema! Com Joaquin Phoenix, ‘Sempre Em Frente’ questiona futuro; veja trailer

“Sempre Em Frente”, o próximo lançamento da Diamonds Films no Brasil, ganha um novo trailer que apresenta reflexões sobre a vida com muita delicadeza. Estrelado por Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann e Woody Norman, o filme entra em cartaz nos cinemas na quinta-feira, 10 de fevereiro.

Exibido em preto e branco, Sempre Em Frente vem sendo apontado pela crítica como possível candidato ao Oscar 2022. No último ano, a obra se destacou no Festival de Cinema de Nova Iorque e colecionou diversas nomeações e prêmios. Além do festival nova iorquino, Sempre Em Frente também foi indicado aos prêmios de Melhor Filme, Melhor Roteiro e Melhor Direção no Film Independent Spirit Awards e de Melhor Ator Coadjuvante no BAFTA.