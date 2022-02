Detentos e funcionários da Lemos Brito são ouvidos pela polícia após rebelião

A Polícia Civil começou a coletar depoimentos de detentos e funcionários da Penitenciária Lemos Britos nesta terça-feira (22), após a rebelião que ocorreu no último domingo (20).

Delegados e investigadores apuram as circunstâncias de uma briga generalizada no local, que terminou com a morte de 5 presos.

As vítimas são Carlos Augusto Santos Silva, 31 anos; Daniel Pereira dos Santos, de 36; Gilvan Ferreira Santana, 46 anos.; Amilton Portugal dos Santos, 35; e Hones Batista da Silva, de 32.