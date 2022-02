Detentos fazem rebelião no presídio Lemos de Brito em Salvador

Detentos do Complexo Penitenciário Lemos de Brito, localizado no bairro da Mata Escura, em Salvador, fizeram um rebelião na tarde deste domingo (20). Ao mesmo tempo, familiares protestaram na frente da prisão.

De acordo com o g1 Bahia, familiares dos presos disseram que houve uma troca de tiros dentro do presídio, mas não sabem dizer se houve feridos ou mortos. Ainda segundo o portal, o policiamento foi reforçado e muitas viaturas estão no local.

Leia mais notícias de Salvador no iBahia.com.