‘Deveria ter me posicionado mais’, diz Brunna Gonçalves após eliminação do ‘BBB 22’

Eliminada do “BBB 22” com 76,18% dos votos em um paredão triplo, Brunna Gonçalves participou do “Mais Você” na manhã desta quarta-feira (23) onde falou sobre seus sentimentos após a saída do reality.

“Não consegui dormir. Queria saber o que estava acontecendo, colocar as fofocas em dia. Ainda não a vi, mas nos falamos por video chamada. Só devo conseguir vê-la na sexta-feira”, contou.

“Fiquei mais de um mês sem ouvir a voz dela e com medo de acabar esquecendo. Quando escutei a música dela na casa, era tudo o que eu queria, me deu força”, completou a ex-BBB.

A dançarina, que recebeu o título de planta pelo público, também falou sobre não ter movimentado o jogo como se esperava. “Esse negócio de planta está tão aflorado em mim que vim vestida de roxo e tem uma florzinha roxa aqui no estúdio hoje. Eu deveria ter aparecido mais e me posicionado mais. Tenho plena consciência disso, mas lá dentro a gente acaba descobrindo medos. Eu não imaginava o quão difícil seria”, explicou.

Sobre o que mudaria em seu jogo se pudesse retornar ao reality ela foi certeira. “Melhoraria a minha comunicação, mas não mudaria meu jogo, meu posicionamento, meu jogo seria de forma mais leve mesmo. Eu sou mais quietinha mesmo. Sou boa de conviver, mas não sou boa em criar relações”, finalizou.

