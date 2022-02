Devido a interdição da praia, Festa Yemanjá Blue é transferida para dia 5 de fevereiro

A festa Yemanjá Blue, marcada para a próxima quarta-feira (2), foi adiada para o sábado (5) devido a interdição da praia do Rio Vermelho. A festa acontece das 10h às 22h, inclui uma feijoada para o almoço e open bar de cerveja Corona até as 13h.

As atrações musicais ficam por conta dos DJs LA, Telefunksoul, Riffs, Gabi Nilo e Paulo Padang. O cancelamento da compra pode ser feito através do Ticket Maker. Na plataforma, as vendas de ingressos para a nova data ainda estão abertas.

Protocolo

O Blue Praia Bar tem cobrado e reforçado a importância do respeito aos protocolos sanitários necessários para conter os casos da Covid-19. Para ter acesso ao estabelecimento será exigido a comprovação de imunização através do cartão de vacinação ou certificado obtido através do aplicativo “CONECT SUS” do Ministério da Saúde. Os clientes devem ter cumprido o ciclo completo de vacinação e para entrar e circular no local é exigido o uso de máscaras.