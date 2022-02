Dia 02/02/2022 é uma das datas mais poderosas do ano; saiba o motivo

“Dia 02 de fevereiro é dia de festa do mar”, já diria a canção. Contudo, diante da pandemia, os típicos festejos em homenagem à Iemanjá foram adiados em Salvador, mas a data, por si só, é especial. Durante cada mês do ano, temos momentos com dígitos repetidos como, por exemplo, 01/01, 02/02, 03/03 e assim por diante. Na numerologia, esse dias como números repetidos são excelentes para fazer rituais de manifestação. Como a data esse ano é 02/02/2022 e estaremos no início de uma lua nova, o momento é duplamente poderoso.

Na numerologia, o número dois representa dualidade, harmonia e trabalho em conjunto. Esse número é uma força suavemente unificadora entre pessoas e ideias, trazendo uma sensação de equilíbrio a todos os assuntos, ao mesmo tempo, em que reconhece as diferenças que existem dentro deles – muito parecido com o conceito taoísta de yin e yang.

No centro deste número está o conceito de união e coexistência pacífica. Há uma profunda sensibilidade sinérgica ao número dois que nos inspira a nos ver não apenas como indivíduos solitários, mas como uma parte importante de um todo maior.

Como a magia numerológica desta data, na verdade, quintuplica a frequência do número dois, teremos ainda mais de sua poderosa energia orientada para manifestar um relacionamento, um filho e também prosperidade financeira.

A Lua Nova marca o ponto em que viramos uma nova página, sendo o momento ideal para começar coisas novas ou iniciar novos projetos. Nesse período, somos incentivados a plantar nossas sementes para cultivá-las e colher o fruto no seu dado tempo. Portanto, se você está planejando ter um bebê, vale saber que a Lua Nova é uma ótima oportunidade para conceber um filho.

Essa fase da lua incorpora a essência de começar, pesquisar, pausar, preparar e planejar, que põe tudo em movimento. Também pode ser vista como um tempo em que as qualidades de reflexão e presença têm precedência sobre os princípios de ação e dinamismo. Sem ação, não há resultados! Arrisque-se.

Para aproveitar, a coluna Dom de Fluir dessa semana separou 7 rituais que podem ser feitos nessa data!

1. De fina uma intenção que vale a pena

Todos os meses, a lua nos fornece um impulso extra de energia de definição de intenções. Por que não aprimorá-lo nessa data especial concentrando-se em uma ou duas intenções que você deseja realizar?

Reserve algum tempo para criar intenções claras, concisas e tão específicas quanto você puder fazê-las. Pense: “Conseguir um novo emprego que me traga realização, com um salário maior do que tenho atualmente”. Ou: “Passar no exame da Ordem na minha próxima tentativa”… Essas intenções devem ser claras e específicas. Elas não apenas informarão o universo de suas aspirações, mas também o manterão focado no que você realmente procura.

Ou traga alguma luz para sua vida de alguma outra forma. Acender uma vela na lua nova significa nosso desejo de trazer um pouco mais de luz para nossas vidas. Peça ao universo que ilumine você durante essa fase da lua e todas as que a seguirem.

Você também pode levar esse ritual um passo adiante, carregando sua vela com uma intenção que deseja manifestar durante este ciclo lunar. Simplesmente segure a vela, convoque sentimentos de gratidão e amor e diga ao universo o que você quer. Acenda a vela e deixe-a queimar sozinha.

A lua nova é o dia mais fértil do ciclo lunar de cada mês. Se houvesse um momento perfeito para iniciar algo novo, certamente seria a lua nova! Comece uma nova aula. Candidate-se a esse trabalho. Chame o/a crush para sair. Comece qualquer coisa e tudo o que você se sente apaixonado. Agora é o momento perfeito para começar de novo.

4. V á em um primeiro encontro

Falando em começar algo novo – um primeiro encontro é uma atividade maravilhosa para uma lua nova. O universo está repleto de energia e possibilidades – o momento perfeito para plantar as sementes de um novo relacionamento.

Lembra daquelas intenções que falamos na primeira dica? Bem, se você quiser superampliá-los, faça uma lista completa de todos os detalhes que você gostaria que o universo considerasse ao trazer o desejo do seu coração. Faça uma lista de intenções que pretende materializar

Diga que sua intenção era encontrar um novo emprego. Onde será seu escritório? Como será seu horário? Como será seu chefe? Você será o chefe? Em quais tipos de projetos você vai trabalhar? O mesmo vale para o amor. Que tipo de relacionamento você quer? O que você faz com seu parceiro para se divertir?

Faça-o o mais detalhado possível. A ideia é criar uma imagem em sua mente de como será essa nova situação para quando você chegar lá conseguir manter o foco no que é realmente significativo para a sua essência.

6: Crie um Espaço Sagrado

A lua nova é o momento ideal para definir um espaço sagrado em sua casa para fazer sua própria magia. Limpe a energia do lugar onde você estará meditando, manifestando e auto-refletindo. Tire o lixo do mundo e jogue-o fora.

Com o tempo, quando você entrar nesse espaço, seu corpo e sua mente saberão que é hora de fazer mágica. Certifique-se de que, após configurá-lo, mantenha-o limpo e arrumado para evitar más vibrações.

7: Faça seu próprio ritual

Se você está pensando em círculos de sal e bruxas sobre um caldeirão, lembre-se de que, embora esses rituais certamente existam, não é necessariamente disso que estamos falando aqui. Fazer seu próprio ritual é simplesmente uma questão de criar um conjunto de práticas que você se compromete a fazer durante cada lua nova. Pode ser tão simples quanto meditar, fazer uma aula de ioga ou escrever uma lista. Ou pode ser tão elaborado quanto criar um espaço, fazer uma grade de cristal, tomar um banho de limpeza ou borrar todo o seu apartamento.