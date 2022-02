Dia de Nossa Senhora de Candeias terá inauguração da Fonte dos Milagres e procissão

A tradicional festa de Nossa Senhora das Candeias, na região metropolitana de Salvador, terá programação especial este ano, com a inauguração da Fonte dos Milagres e missas celebrativas.

Na quinta-feira (3), a comemoração na cidade de Candeias terá início às 5h, com a alvorada de fogos, a oração do ofício de Nossa Senhora, às 5h30, e celebração da missa, às 6h. Os eventos acontecerão no Santuário de Nossa Senhora das Candeias.

As comemorações terão sequência com ato de inauguração das obras de requalificação da Fonte dos Milagres, às 9h. O espaço conta com a nova sala das velas, quiosque, espaço para venda de artigos religiosos, rampas de acessibilidade, banheiros, além do reforço estrutural dos muros de contenção e requalificação da gruta.

Ainda será realizada uma missa solene presidida pelo frei Thiago Noronha, às 19h30, com o tema “A minha alma glorifica ao Senhor”.

Por causa do agravamento dos casos da Covid-19 e do avanço da nova variante do coronavírus, a procissão em honra à Nossa Senhora das Candeias não terá presença de público, mas percorrerá cerca de 44 ruas da cidade em carro aberto, a partir das 16h.