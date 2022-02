Dia Internacional da Doação de Livros: CCBB Educativo RJ comemora data

No dia 14 de fevereiro é comemorado o Dia internacional da Doação de Livros. Desse modo, na tarde deste domingo (13), a projeto CCBB Educativo RJ, do Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro (RJ), comemora a data com evento.

O evento conta com atividades gratuitas e é aberto às famílias, pois a classificação indicativa é livre. Como o evento é presencial, é exigido o uso de máscara e o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

Na tarde de hoje, o CCBB Educativo comemora o Dia Internacional da Doação de Livros com atividades como contação de histórias e leitura conjunta. Essa última atividade será feita na sessão Livro Vivo e nela o público recebe o convite para ler um texto em conjunto, em uma roda.

De acordo com Vinícius Zavalis, gestor do CCBB Educativo RJ, o evento visa estimular o hábito de leitura:

“A ideia é estimular o hábito da leitura entre as crianças e jovens frequentadores do CCBB no domingo, dia em que o local é altamente frequentado pelas famílias, ampliar o repertório cultural desse público e cumprir parte do compromisso da empresa Sapoti de formar leitores”.

Além disso, o grupo visa direcionar “projetos sociais e culturais relacionados à remissão de pena pela leitura”. “Queremos ampliar o acesso ao livro e à leitura, doando essas obras para bibliotecas e espaços de reclusão social”, afirmou o gestor do CCBB Educativo RJ.

Veja mais detalhes sobre o projeto CCBB Educativo.

