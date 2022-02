Dias de praia? Veja quais cuidados são essenciais para manter acessórios no verão

Os acessórios são aliados na hora de completar o look, e no verão isso não seria diferente. Mas com idas recorrentes à praia, a exposição ao sol e a areia, até as peças de ouro podem sofrer danos. Por isso, hoje o iBahia e a designer Malu Voss, vão te ensinar os cuidados que devemos ter ao higienizar e armazenar os acessórios usados na praia.

Sobre o processo de corrosão, a designer explicou que o contato com a água salgada ou com o cloro da piscina, somado ao calor excessivo, acelera o processo natural de desgaste da prata ou do bronze.