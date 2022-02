Dicas de como motivar funcionários – Veja aqui!

Procurando por dicas de como motivar funcionários? Neste conteúdo apresentamos algumas ideias que podem ser úteis nesse sentido. Acompanhe até o fim e saiba mais sobre as nossas sugestões de hoje!

5 dicas de como motivar funcionários

As nossas dicas de como motivar funcionários são amplas, porém, muito importantes. Dentro disso, faça uma autoanálise e verifique quais dessas ações já estão sendo colocadas em prática.

Assim, você saberá quais pontos ainda pode melhorar e quais já estão interessantes para o seu time. Preparado? Então vamos adiante:

1. Faça reuniões para reconhecer os resultados da equipe

As reuniões não devem acontecer apenas na hora de delegar as tarefas, e tampouco apenas para “dar uma bronca” no time. Afinal, é preciso reconhecer o esforço da equipe para que esta se sinta mais motivada ao longo dos dias.

Sendo assim, crie uma rotina de reuniões que forneça um “gás a mais” para os colaboradores. Ou seja, use esse momento para reconhecer os resultados alcançados.

2. Crie a cultura do feedback na sua empresa

Do mesmo modo que a reunião é uma das dicas de como motivar funcionários, a cultura do feedback (voltado ao individual) também é.

O feedback pode ajudar você a criar uma maior proximidade com o seu time, o que gera mais satisfação entre todos e pode, ainda, facilitar o crescimento dos seus colaboradores.

Apenas lembre-se de sempre fazer feedbacks de maneira empática e bem feita, a fim de realmente auxiliar o colaborador, e nunca julgar.

3. Proponha desafios e recompensa quem atingir

Proponha bons desafios para o seu time de colaboradores. Mas, mais do que isso, lembre-se de recompensá-los pelos resultados alcançados.

Esse tipo de cultura faz com que as pessoas se sintam instigadas a buscar sempre mais, valorizando o desenvolvimento de cada um e, ao mesmo tempo, de todo o conjunto.

Entretanto, considere oferecer e propor desafios cabíveis à situação – nada de querer propor coisas muito acima da média e praticamente impossíveis de serem alcançadas, ok?

4. Estimule e ofereça a capacitação

Estimular a aprendizagem e, ainda, oferecer desenvolvimento e treinamento é uma das dicas de como motivar funcionários que você deve colocar em prática o quanto antes.

Isso porque as pessoas se sentem mais motivadas e valorizadas quando recebem um amparo capaz de ensiná-las algo interessante e novo.

Por isso, estimule essa aprendizagem constante e seja você o caminho para que o seu time possa sempre estar aprendendo novas habilidades.

5. Seja flexível com relação ao horário de trabalho

Seja mais flexível com relação ao horário de trabalho. Se possível, ofereça o modelo home office para aqueles colaboradores que sonham com esse tipo de modalidade de trabalho.

Assim você estará induzindo a pessoa a encontrar a sua melhor versão enquanto profissional, além de ajudá-la a trabalhar no momento do dia em que ela é mais produtiva.

Isso aumenta a motivação e faz com que o colaborador consiga, ainda, ser mais produtivo, gerando resultados cada vez mais incríveis. Faça o teste, se possível, e veja como o seu time se sai nesse tipo de cenário!