É possível construir um currículo direcionado para que você alcance o seu objetivo profissional, destacando o seu documento através da assertividade e coerência nas informações.

Dicas para a construção assertiva do currículo profissional

A construção do currículo requer assertividade e direcionamento por parte do candidato. Haja vista que o currículo precisa ser sucinto e bem organizado, já que quando a visualização do documento está confusa, o profissional de recrutamento e seleção tende a descartá-lo.

Sendo assim, o candidato deve ter clareza sobre qual é o seu objetivo no mercado de trabalho atual, de modo que possa relatar suas principais atividades profissionais de forma sucinta.

O currículo será explorado futuramente em uma entrevista de emprego

Lembre-se de que o currículo será explorado futuramente em uma entrevista de emprego. Por isso, ele deve ter um direcionamento e não deve conter uma narrativa de maneira integral e complexa.

Destaque seus dados pessoais pela objetividade

Os seus dados pessoais precisam de objetividade no seu currículo. Sendo assim, não insira informações desnecessárias, como dados referentes a filiação; números de documento pessoal; excessos de números para contatos telefônicos; muitos endereços de e-mails etc.

O seu objetivo deve ser direto no seu currículo

O seu objetivo deve ser direto. Você pode considerar a sua hierarquia atual dentro da sua área de atuação, juntamente com o seu cargo. Por exemplo: auxiliar de vendas; analista de atendimento ao cliente; assistente de qualidade; gerente de processos etc.

Faça apontamentos relevantes quanto a sua vivência profissional

É importante descrever sua trajetória profissional de maneira cronológica inversa no currículo, considerando os dados mais atuais. Por isso, faça apontamentos relevantes quanto a sua vivência profissional até o momento, considerando que você deve incluir o nome de cada empresa anterior e o seu período de atuação.

Fale sobre suas formações e cursos em andamento

A sua trajetória acadêmica requer a mesma lógica inversa, destacando que você deve fornecer informações sobre cursos em andamento. Além disso, mencione no currículo qualificações das quais você possa comprovar através de certificados.

Atualize o Linkedin

O Linkedin é um currículo online e não deve ser negligenciado pelo candidato na era digital. Por isso, atualize o seu perfil com informações coerentes e objetivas, tal como deve ser o currículo em outras plataformas.

Cuidado com a escolha da foto na elaboração do currículo

Além disso, caso você queira inserir uma foto no documento, não escolha uma foto ambientada em situações pessoais como festas ou viagens, por exemplo. Sendo assim, faça as devidas adaptações e eleve suas chances de destacar positivamente o seu currículo no mercado de trabalho atual.