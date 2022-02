Dicas para a orquídea florir muito

Quer conferir algumas dicas para orquídea florir muito? Temos informações importantes para que você descubra como facilitar a floração da planta, por isso, não deixe de acompanhar hoje, 15 de fevereiro, as nossas dicas incríveis sobre o tema!

Saiba mais sobre a orquídea

Não sabe como fazer e quer algumas dicas para a orquídea florir? Sabemos que este é um desafio muito comum entre as pessoas amantes de orquídeas: nem sempre conseguem fazer com que elas voltem a florir como gostariam.

É fato que as orquídeas são plantas muito sensíveis e com muita personalidade. São muito sensíveis às transformações do tempo e outras situações que não afetariam a maioria das flores.

Cultivar e fazer as orquídeas florirem é, antes de tudo, um ritual de dedicação e paciência, pois é preciso entender que a planta tem o seu próprio tempo e percorre o seu próprio ciclo de floração. Mas, ainda assim, é possível contribuir para que a floração aconteça um pouco mais rápido. São estas dicas que te apresentamos abaixo.

Como fazer a orquídea florir muito?

Para que suas flores sejam bonitas, saudáveis e floresçam bastante, conte com a ajuda de alguns produtos. Mas, atenção: nem sempre precisam ser produtos químicos! Você pode, por exemplo, usar canela em pó e sabão de coco. Além disso, é importante ficar atento aos sinais de suas plantas.

Vasos

Troque os vasos de plástico pelos de barro. Vasos de barro possuem porosidade e tem o poder de drenar mais a água. Mas, se não tiver como trocar de vaso, preste atenção para não molhar demais a planta no recipiente plástico.

Coloque sua orquídea sempre dois dedos de altura abaixo da abertura do vaso. Ela precisa deste espaço para se desenvolver, então, se a base da planta estiver muito perto da boca do vaso, troque.

Substrato

Existem diversos benefícios no substrato para as orquídeas e, o melhor, é que ele pode durar bastante tempo. Mas, mesmo que tenha bastante substrato, troque o produto de vez em quando. Isso pode ajudar a sua orquídea na floração. De vez em quando troque, também, a casca de pinus por carvão ou fibra de coco.

Modo de adubar

Outra ação muito fácil de fazer e que traz resultados muito satisfatórios é adubar a sua orquídea, pois, para facilitar a floração, é necessário “alimentá-la” com mais nutrientes. Existem fertilizantes muito bons nas lojas especializadas! Faça uma pesquisa cuidadosa e sempre utilize de acordo com o manual de instruções nas embalagens.

Vitaminas

Uma alternativa para quem não quer acrescentar adubos encontrados no comércio, é acrescentar vitaminas! Elas têm efeito gradativo e são adubos completamente orgânicos. A dica é usar casca de ovo bem triturada depois de seca e acrescentar nas plantas, acompanhada de pó de café.

Local

Tenha atenção ao lugar onde sua orquídea se encontra. Muitas vezes, ela demora mais a florir por causa do tipo de temperatura e iluminação. Quando for mudá-la de lugar, faça isso aos poucos. Coloque em lugar com mais iluminação primeiro, por um tempo, retire e coloque novamente. Faça isso por cerca de 3 dias e lembre-se que as orquídeas são bastante sensíveis, talvez por isso tão belas!

Rega ideal

Observar a orquídea quando vai regá-la é essencial! A planta pode estar querendo mais ou um menos água. É importante estar atento a como ela responde ao processo de irrigação e, assim, diminuir ou aumentar de acordo com a necessidade.

Cuidados extras

Às vezes estamos tão ansiosos para que a orquídea floresça que fazemos uma série de coisas: trocamos de lugar, colocamos substrato, vitaminas, etc, e nos esquecemos de um procedimento muito simples: limpar a orquídea. Faça a limpeza da planta com um pano úmido, mas quase seco, e passe com muito cuidado em toda sua extensão.

Tenha atenção com a orquídea, até mesmo no ciclo que não é de floração. Muitas vezes a orquídea não floresce novamente porque foi maltratada ao estar sem flores. Essa é a hora de avaliar se precisa podar ou não. Se a haste estiver realmente seca não vai acontecer a floração, então é indicada a poda bem rente à terra. Se a haste estiver verdinha, pode deixar como está, cuidando para que não resseque, ou faça a poda a partir do terceiro nó do caule.

Por fim, é importante saber que cuidar das orquídeas é uma ação cheia de rituais e carinho! É preciso respeitar o tempo e procurar saber e conhecer mais sobre essa flor maravilhosa. Curta os seus ciclos, assim elas serão sempre lindas!