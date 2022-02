Se você está buscando por algumas dicas para tirar mau cheiro do banheiro, acabou de encontrar. O nosso banheiro é um lugar de privacidade, paz e de relaxamento. Portanto, nada mais justo que esteja sempre limpo e cheiroso. Porém, isso pode ser um desafio em alguns momentos. Confira hoje as nossas dicas incríveis e deixe seu banheiro sem mau cheiro.

Os motivos do mal cheiro

A maioria das pessoas se sente desconfortável ao entrar num banheiro que tem um cheiro forte. Principalmente se o cheiro for ruim, mas, acredite, isso não é sua culpa. Às vezes, pode ser o resultado de uma má instalação, de algum componente de seu vaso sanitário ou do ralo, seja da pia ou do seu chuveiro.

Tem vezes que o cheiro vem diretamente do esgoto e, dessa forma o problema pode ser a estrutura em que o banheiro foi construído. Mas, antes que comece a quebrar o seu banheiro em busca do cheiro, existem outros motivos como: anel de vedação rachado, entupimentos, peças danificadas e sifões secos. Essas são as razões mais extremas e, por isso, só deve se pensar nelas se qualquer outra resposta não for encontrada! Será necessário que um encanador seja chamado, mas geralmente os motivos são simples. Então, não se apavore antes de ter certeza.

As melhores receitas caseiras para o mal cheiro

A maioria das receitas não são limitadas ao vaso sanitário. Você também vai poder usar na pia e, até mesmo, na área do banho. E não se preocupe na hora de comprar o material, pois, por serem receitas caseiras, não têm um grande custo financeiro.

Vinagre

É uma das receitas mais fáceis e mais populares de ser feita, pois só é necessário bicarbonato de sódio e vinagre branco. Você deve colocar meia xícara com vinagre branco no seu vaso sanitário e, logo depois, adicione mais meia xícara contendo bicarbonato de sódio. Essa mistura em questão vai borbulhar e crescer. Em seguida, esfregue com o auxílio de uma esponja e também dê descarga.

Água Oxigenada

Sabe aquela água oxigenada, que sobrou no seu armário, de quando queria pintar o cabelo? Agora, você pode fazer bom uso dela! Se for de volume vinte e, se ainda tiver mais um frasco, é melhor, porque será necessário dois frascos de peróxido de hidrogênio. Coloque uma porção de sal de sódio e algumas gotas de vinagre de maçã. Por último, misture bem. Você pode usar no seu vaso sanitário e, até mesmo, na sua pia. Depois faça sua limpeza de rotina.

Cravo da Índia

Se você aprecia o odor de cravo da Índia, essa é a receita certa para você! Você vai precisar de uma garrafa de vidro, com a capacidade de 1L, e muito bicarbonato de sódio. É necessário encher a garrafa até a metade e, após, colocar dentro dela 5 cravos da Índia. Depois disso, escolha um óleo essencial para dar o aroma de sua escolha. Por fim, você pode decorar como quiser e colocar num lugar de sua escolha. Dessa forma, o cheiro vai se espalhar pelo seu banheiro.

E se o cheiro vier do ralo?

Qualquer um sabe que o ralo, além de ser uma fonte de muita sujeira, também pode exalar um mau cheiro muito forte. Isso é extremamente desconfortável, principalmente para você e qualquer pessoa que use o banheiro em questão. Mas, para que você possa ter um ambiente agradável e livre de maus odores, existe uma forma fácil de resolver isso sem que seja preciso usar produtos de limpeza muito fortes, que podem agredir suas mãos.

Você deve, antes de tudo, pegar um copo de vinagre branco e um copo de água e colocar os dois dentro de uma panela para ferver. Em seguida, coloque cinco colheres que contenham bicarbonato de sódio no ralo do banheiro. No fim desse processo, onde a mistura ficou até ferver, você deve despejar ela no mesmo ralo que foi colocado o bicarbonato de sódio. Tudo isso vai resultar na limpeza total do seu ralo e um odor muito mais agradável.

Como evitar o mau cheiro com eficiência

Da mesma forma que se é fácil retirar o mau cheiro, também é fácil o evitar. Afinal, até que todo o cheiro desapareça, é um processo extremamente entediante. Por isso, o melhor jeito de resolver a situação é impedir que ela aconteça. As formas são tranquilas e quase não custam nada, por isso não se preocupe com o custo. Os métodos são:

Bloqueadores de odores;

Velas perfumadas;

Essências;

Aromatizador de ambiente.

Os bloqueadores se diferem dos outros, pois não espalham um cheiro. Ao invés disso, eles servem como neutralizante de outros cheiros.

Com todas essas dicas incríveis para tirar o mau cheiro do banheiro, você verá que vai ficar muito mais fácil conseguir ter aquele banheiro perfeito que você tanto deseja!