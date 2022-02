As dinâmicas para integração da equipe podem ajudar o time a se entrosar e começar um ano de trabalho mais motivado e focado.

Por isso, você pode incluir algumas dinâmicas no dia a dia da sua empresa, a fim de criar um ambiente mais agradável e descontraído.

Quer conhecer algumas possibilidades? Acompanhe este texto!

Dinâmicas para integração da equipe

As dinâmicas para integração da equipe devem ser bem escolhidas. Tudo depende da quantidade de pessoas que estão participando, local em que a dinâmica acontecerá, estilo da empresa, etc.

Lembre-se, ainda, de considerar o dress code na hora de escolher as suas dinâmicas! Afinal, não dá para investir em uma dinâmica ao ar livre, em que precisa correr ou sentar no chão, se o código de vestimenta exige que as mulheres usem salto e saia, ok?

Fique atento a esses fatores e veja as nossas ideias de dinâmicas para integração da equipe:

1. Técnica 6.3.5

Essa técnica pode ser muito interessante na hora de fazer uma dinâmica que gere ideias e insights poderosos para toda a equipe. Basicamente, ela funciona da seguinte forma:

O número 6 se refere a quantidade de participantes. 3 é o número de ideias que cada pessoa irá apresentar. É o tempo que cada membro tem para escrever as suas ideias.

Você pode solicitar que os colaboradores escrevam ideias sobre os mais diversos conteúdos e necessidades da empresa. Assim você estimula a criatividade e faz com que, na hora de apresentar as ideias, discussões sejam levantadas e cada colaborador interaja, um com o outro.

Além disso, é possível fazer com que a cada nova rodada os colaboradores passem o seu papel para o colega do lado. Assim, esse colega poderá se inspirar com a ideia e criar as suas novas de forma ainda mais criativa.

Esse tipo de dinâmica pode gerar muitos resultados interessantes. Isso porque em um espaço de tempo bem curto é possível colher muitas ideias e insights valiosos.

2. Cubos solidários

Os cubos solidários podem fazer com que o time fique mais unido e as habilidades profissionais de cada um sejam usadas com mais coesão.

Para isso, pode-se seguir o passo a passo:

Divida as pessoas em grupos com a mesma quantidade de indivíduos.

Dê a eles papel, caneta, lápis, cola, cartolina, tesoura e outros materiais que possam ser usados para criar cubos.

Solicite que façam 10 cubos dentro de um espaço de tempo específico.

Passado o tempo, peça para que cada grupo mostre os seus cubos. Aqui será avaliada a qualidade de cada peça feita.

Por fim, cada grupo poderá apresentar como foi o trabalho em equipe, se houve ou não divisão de tarefas, como cada um usou suas habilidades durante o processo, etc.

3. Caça ao tesouro

A caça ao tesouro é uma das dinâmicas para integração da equipe que mais gera boas risadas e diversão. Funciona assim:

Divida as pessoas em duplas. Peça para que tirem os sapatos. Pegue folhas de jornal e coloque no chão. Cada dupla deverá ficar em cima de uma folha. Do outro lado do cômodo, deixe uma cesta com mimos (o tesouro), que pode ser chocolates, café, etc. Peça para que seja iniciada a “corrida de caça ao tesouro”. Neste momento, as duplas não podem tirar o pé do jornal. Elas deverão arrastá-lo até o outro lado da sala. A primeira dupla que chegar, vence e recebe o tesouro.

Qual das dinâmicas para integração da equipe acima você mais gostou? Conta pra gente!