Dinheiro esquecido: calendário com as datas de saques é liberado

Dinheiro esquecido em 2022. Se você tem algum valor em alguma instituição financeira, saiba que é possível recuperá-lo. O Banco Central (BC) já liberou um site em que é possível consultar se há valores a serem resgatados, em que estão estagnados e como sacar.

Cabe salientar que os repasses do dinheiro esquecido serão realizados por lotes. Isso porque, cada um terá valores de origem diferentes. Neste primeiro lote, por exemplo, os recursos são de contas correntes ou poupanças encerradas ainda com saldo; tarifas e parcelas cobradas indevidamente; cotas e sobras de quem participou de cooperativas de crédito; e de consórcios encerrados.

Neste sentido, os próximos lotes terão dinheiro de situações diferentes. Com isso, é importante enfatizar que é possível, ao realizar uma nova consulta a partir do dia 2 de maio (quando começa o segundo lote), que você tenha dinheiro a receber, mesmo que nesta primeira etapa tenha sido contemplado. A questão retornar a origem dos valores.

Para facilitar a operação, o banco já liberou um calendário com as datas em que o dinheiro esquecido deve ser resgatado das instituições financeiras. No entanto, é necessário consultar o sistema para uma verificação prévia.

Dinheiro esquecido já tem calendário

Os prazos para o saque do dinheiro esquecido dependem do ano em que você nasceu ou nos casos de empresários, o dia de criação da empresa. Confira:

Para os valores que foram esquecidos antes de 1968: 07 a 11 de março;

Para os valores esquecidos no período de 1968 e 1983: 14 a 18 de março;

Para valores esquecidos após 1983: 21 a 25 de março.

Porém, caso perca o prazo do resgate, terá uma segunda chance de reaver o dinheiro esquecido:

Valores esquecidos antes de 1968: 12 de março;

Valores esquecidos no período de 1968 e 1983: 19 de março;

Valores esquecidos após 1983: 26 de março.

Como consultar?

Os interessados já podem consultar os valores junto ao Sistema Valores a Receber (SVR), através do site do Bacen – Banco Central. O procedimento é bem simples. Veja como a seguir:

No menu, localize o item “Minha Vida Financeira”; Em seguida, clique em “Valores a Receber”; Depois, em “Consulta ao Relatório Valores a Receber”; Feito isso, toque em “Iniciar Consulta”. Insira o número do seu CPF e sua data de nascimento, e aguarde o resultado da consulta; Caso tenha valores, o próximo passo é utilizar o portal oficial do Registrato para consultar quais são os valores e em qual instituição eles estão; Acesse o site e confira quanto possui e onde estão os recursos. O sistema dará uma data de retorno em que definirá quando o saque poderá ser realizado; O dinheiro só pode ser sacado pelo site “Gov.br”, perfil prata ou ouro. Basta seguir os passos e resgatar os recursos.