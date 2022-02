Dinheiro esquecido das Cotas do PIS/Pasep; veja se você tem direito

O Banco Central (BC) informou que cerca de R$ 27,71 bilhões estão esquecidos por pessoas e empresas nos bancos do país. Entre as origens desses valores, estão os recursos de benefícios, como é o caso das Cotas do PIS/Pasep.

Para verificar se de fato possui valores a receber, será necessário acessar o site e informar o número de seu CPF (pessoas físicas) ou do CNPJ (pessoas jurídicas).

O sistema vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque. Na data informada, acesse novamente a página dos valores a receber e use o seu login gov.br (prata ou ouro) para acessar o valor e solicitar a transferência.

Cotas do PIS/Pasep

Conforme as informações da Caixa Econômica Federal, cerca de 10,6 milhões de pessoas vão poder sacar o Fundo PIS/Pasep, que acumula mais de R$ 23 bilhões. Em suma, as cotas são destinadas aos cidadãos que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988.

O prazo para retirar os valores do PIS/Pasep terminará no dia 1° de junho de 2025. As quantias que não forem sacadas após essa data serão tidas como abandonadas, sendo a União a nova proprietária. Vale ressaltar que nos casos em que o titular tenha falecido, o seu herdeiro ou dependente poderá sacar o benefício.

Para solicitar o saque das cotas, basta acessar o aplicativo do FGTS e seguir os seguintes passos:

Toque na aba “Meus Saques” e depois em “Outras Situações de Saque”; Feito isto, selecione a opção “PIS/Pasep” e indique uma conta em qualquer instituição bancária para receber os valores.

Os valores poderão ser depositados nos meios a seguir:

Através do crédito em conta, quando o trabalhador possui conta individual na Caixa, com saldo positivo e movimentação nos últimos meses;

Nos caixas eletrônicos da Caixa, Correspondente Caixa Aqui e Loterias, utilizando o Cartão do Cidadão;

Em uma agência da Caixa?.

No que se refere a documentação necessária para a operação, é preciso:

Carteira de Identidade;

Carteira de Habilitação;

Carteira Funcional reconhecida por Decreto;

Identidade Militar;

Carteira de Identidade de Estrangeiros;

Passaporte emitido no Brasil ou no exterior.

Como consultar

O cidadão pode consultar se tem direito as Cotas do PIS/Pasep pelo aplicativo do FGTS, no site e para correntistas da Caixa pelo Internet Banking Caixa. Nesses canais é possível identificar a partir do nome do empregador, que estará cadastrado tanto no PIS quanto no Pasep.