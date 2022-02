Dinheiro esquecido em bancos: Calendário com as datas de saque é liberado

O Banco Central (BC) liberou um site em que é possível consultar se há valores a serem resgatados, onde estão estagnados e como sacar.

Se você tem dinheiro esquecido em alguma instituição financeira, saiba que é possível recuperá-lo. O Banco Central (BC) liberou um site em que é possível consultar se há valores a serem resgatados, onde estão estagnados e como sacar.

Para facilitar a operação, o banco já liberou um calendário com as datas em que o dinheiro esquecido deve ser resgatado das instituições financeiras. No entanto, é necessário consultar o sistema para uma verificação prévia.

Veja o calendário

Os prazos para o saque dependem do ano em que você nasceu ou nos casos de empresários, o dia de criação da empresa. Confira:

Para os valores que foram esquecidos antes de 1968: 07 a 11 de março;

Para os valores esquecidos no período de 1968 e 1983: 14 a 18 de março;

Para valores esquecidos após 1983: 21 a 25 de março.

Porém, caso perca o prazo do resgate, terá uma segunda chance de reaver o dinheiro esquecido:

Valores esquecidos antes de 1968: 12 de março;

Valores esquecidos no período de 1968 e 1983: 19 de março;

Valores esquecidos após 1983: 26 de março.

Como consultar?

Os interessados já podem consultar os valores junto ao Sistema Valores a Receber (SVR), através do site do Bacen – Banco Central. O procedimento é bem simples. Veja como a seguir:

No menu, localize o item “Minha Vida Financeira”; Em seguida, clique em “Valores a Receber”; Depois, em “Consulta ao Relatório Valores a Receber”; Feito isso, toque em “Iniciar Consulta”. Insira o número do seu CPF e sua data de nascimento, e aguarde o resultado da consulta; Caso tenha valores, o próximo passo é utilizar o portal oficial do Registrato para consultar quais são os valores e em qual instituição eles estão; Acesse o site e confira quanto possui e onde estão os recursos. O sistema dará uma data de retorno em que definirá quando o saque poderá ser realizado; O dinheiro só pode ser sacado pelo site “Gov.br”, perfil prata ou ouro. Basta seguir os passos e resgatar os recursos.