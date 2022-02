Dinheiro ‘esquecido’ em bancos: saiba como se cadastras para ver

Você sabia que e possível consultar dinheiro ‘esquecido’ em bancos? Isso mesmo. Por problemas técnicos a função deve retornar no próximo dia 14.

Mas para consultar o dinheiro esquecido em bancos é necessário realizar um cadastro e isso você pode fazer hoje mesmo. Na realidade, o quanto antes você se cadastrar melhor, você pode se cadastrar tanto pelo site quanto por aplicativo. Confira abaixo um passo a passo do assunto:

Como se cadastrar?

Para se cadastrar basta clicar em um dos links, conforme seu acesso for no celular ou no computador:

Como aumentar o nível da conta gov.br? Muitas pessoas podem já ter o cadastro, mas não serem liberadas para acessar as informações já que a conta gov.br possuí três níveis de acesso: bronze, prata e ouro. A medida é pensada na segurança do usuário. Para melhorar seu cadastro e conseguir consultar dinheiro ‘esquecido’ em bancos, é preciso realizar algumas instruções. Toda conta inicial começa no nível bronze, que ainda não dá acesso ao sistema que voltará no dia 14 e oferece apenas serviços básicos. Para aumentar o nível da conta, acesse com seu login e senha e escolha a opção Privacidade/Selos de Confiabilidade”. Ao fazer login você também poderá ser informado do nível da conta: Avançar para nível prata: Para alcançar o nível prata é preciso: Validação facial pelo aplicativo;

Validação dos dados pessoais, pelo aplicativo oficial de qualquer banco credenciado;

Em caso de servidor público federal, validação no SIGEPE. Avançar para nível ouro: Para alcançar o nível ouro é preciso:

Validação facial pelo aplicativo gov.br;

Validação dos dados com Certificado Digital.

Como cobrar o dinheiro esquecido em bancos?

Entre no site valoresareceber.bcb.gov.br a partir do dia 14 (próxima segunda-feira);

Informe o seu CPF ou CNPJ e verifique se você tem direito a algum dinheiro;

Guarde a data informada;

Volte na data no site valoresareceber.bcb.gov.br e veja o valor disponível para você.

Para solicitar os valores é preciso ter nível ouro no perfil na conta gov.br.

Quando receberei o dinheiro?

O dinheiro esquecido em bancos deve ser liberado a partir de 7 de março, com a indicação de um chave Pix. Os valores permanecerão sendo do cliente, mesmo que ele não solicite-os de imediato.

“O cidadão nunca perde o direito sobre os valores em seu nome. As instituições financeiras guardarão esses recursos pelo tempo que for necessário, esperando até que o cidadão solicite a devolução”, alega o Banco Central.

Nesta primeira fase devem ser cerca de 3,9 bilhões, que poderão ser devolvidos para 24 milhões de pessoas. Caso precise de dinheiro de emergência, você pode fazer um novo cartão de crédito.