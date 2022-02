Dinheiro ‘esquecido’ em bancos tem consulta liberada

A partir desta segunda-feira (14) qualquer cidadão já pode consultar se tem algum valor para receber do ‘dinheiro’ esquecido em bancos. Os valores se referem a devolução devido a cobranças indevidas ou até mesmo valores deixado em contas que foram fechadas.

A consulta do dinheiro esquecido em bancos já foi liberada uma vez, mas devido a problemas no sistema do Banco do Brasil precisou ser suspensa e anunciada em nova data. Na época a alegação é que não era esperado tanto trafego no sistema.

O sistema chegou a funcionar por apenas um dia, mas apresentou estabilidade na manhã do dia seguinte. “O lançamento do Sistema Valores a Receber (SVR) gerou demanda de acessos muito acima da esperada, o que provocou instabilidade em sua página e também nos sites do BC, do Registrato e Minha Vida Financeira. Para estabilizar esses sites, o BC suspendeu temporariamente o acesso ao SVR”, declarou o BC.

Se você está apertado e precisando de uma graninha extra, essa pode ser a sua chance. O quanto antes você conseguir se cadastrar, consultar os valores e cobrá-los melhor, não é? Confira abaixo algumas informações importantes para conseguir receber os valores que tem direito.

Como se cadastrar?

Para se cadastrar basta clicar em um dos links, conforme seu acesso for no celular ou no computador:

Como cobrar o dinheiro esquecido em bancos?

Entre no site valoresareceber.bcb.gov.br a partir do dia 14 (próxima segunda-feira);

Informe o seu CPF ou CNPJ e verifique se você tem direito a algum dinheiro;

Guarde a data informada;

Volte na data no site valoresareceber.bcb.gov.br e veja o valor disponível para você.

Para solicitar os valores é preciso ter nível ouro no perfil na conta gov.br.

“No momento da consulta em valoresareceber.bcb.gov.br, o cidadão saberá se tem valor a receber [de instituições financeiras] e, caso positivo, receberá a data para conhecer esses valores e solicitar sua transferência, a partir do dia 7 de março de 2022”, declarou o BC.

Sua conta precisa estar no nível ouro

Para conseguir ter acesso ao dinheiro ‘esquecido’ em bancos é preciso ter a sua conta no gov.br no nível ouro, isso para garantir a segurança dos valores. Veja o nosso artigo especial no assunto e siga as instruções necessárias para aumentar o nível da sua conta, caso ainda não seja ouro.

Valores liberados

Estima-se que o dinheiro ‘esquecido’ em bancos atinja cerca de R$ 8 milhões e serão liberados a partir de 7 de março, para todas as pessoas que tiverem direito e solicitarem os valores.

Cuidado com golpes!

O Banco Central informou que nenhuma ligação ou envio de comunicação por e-mail, redes sociais ou WhatsApp serão feitas, por isso, em caso de qualquer informação do tipo, desconfie

Ligações para liberação do dinheiro também não devem ser realizadas e muito menos links enviados por qualquer canal de comunicação. Não passe seus dados por telefone e nem preencha qualquer formulário com o assunto que não tenha relação com os site oficiais, mencionados acima.