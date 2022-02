Dinheiro ESQUECIDO em sua conta DESTE benefício no fim de março

O Governo Federal revelou mudanças importantes na questão do abono salarial PIS/Pasep. De acordo com as informações oficiais, eles adiaram a data de saque do dinheiro do abono salarial que foi “esquecido” pelos beneficiários no ano passado. É um montante ainda referente ao ano de 2019. É o que se sabe.

De acordo com as informações oficiais, mais de 320 mil trabalhadores que poderiam pegar esse dinheiro não o fizeram no ano passado. Estamos falando de algo em torno de R$ 208 milhões. O Governo deu a possibilidade de saque desse patamar referente ao ano de 2019 entre os meses de julho de 2020 e junho de 2021.

O Ministério do Trabalho e da Previdência, aliás, é a pasta responsável pela liberação desse dinheiro. De acordo com eles, as pessoas que esqueceram de pegar esse montante poderão solicitar novamente a partir do próximo dia 31 de março. A ideia inicial era permitir isso em fevereiro. Mas o fato é que eles decidiram adiar o processo.

Inicialmente, o que se sabia era que as pessoas poderiam solicitar esses valores esquecidos a partir ja deste próximo dia 8 de fevereiro. Mas isso mudou completamente. Agora o cidadão precisa deletar essa informação e saber que a nova data inicial é 31 de março. Vai ser justamente o momento do fim do calendário de repasses atual.

De acordo com as regras gerais, podem pedir esse dinheiro as pessoas que trabalham com carteira assinada no ano de 2019. É preciso ter trabalhado pelo menos durante um mês naquele ano. A média salarial não pode ser maior do que dois salários mínimos. Caso contrário, o cidadão não vai poder ter direito.

O que fazer para solicitar

Vale lembrar que o cidadão que quer esse dinheiro vai precisar fazer uma solicitação dessa liberação. Então não adianta ficar sentado esperando porque eles não irão enviar nada de maneira automática. Pelo menos é isso o que o Ministério está dizendo.

Se você acredita que tem esse direito, é preciso esperar até o dia 31 de março. A partir desta data, é preciso fazer uma requisição para o Ministério do Trabalho e Previdência para tentar pegar esse valor em atraso.

Como fazer essa requisição? Basta ir presencialmente para uma das unidades regionais do Ministério do Trabalho. Caso não tenha uma perto de você, é possível fazer o pedido enviando um e-mail para trabalho.uf@economia.gov.br. No lugar esse “uf” é preciso colocar a sigla do estado em que você mora.

PIS/Pasep

Todos os anos, o Governo anuncia as informações básicas sobre a liberação desse abono salarial. Mas o fato é que mesmo com essa avalanche de informações, muita gente ainda possui dúvidas sobre esses pagamentos.

Vale lembrar, por exemplo, que o valor do PIS/Pasep varia de acordo com a situação de cada trabalhador. Tudo vai depender de quantos meses você passou trabalhando no ano base da equação.

Quem trabalhou durante os 12 meses, por exemplo, vai poder receber agora um abono salarial com o valor completo. Já quem trabalhou apenas um mês, vai poder pegar apenas 1/12 do seu ganho médio agora.