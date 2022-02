Dinheiro esquecido: Saiba como sacar os valores

Nada menos que 17 milhões de pessoas e empresas possuem valores esquecidos em diversos bancos. O montante acumulado é de R$ 8 bilhões. Saiba como sacar o dinheiro esquecido em 2022.

O cidadão ou a empresa que tiver dinheiro a receber poderá pedir a transferência da quantia liberada, sem pagamento de tarifas. Segundo a instituição, não há valor mínimo ou máximo de resgate.

Transferências via Pix, TED e DOC

O Banco Central informou que as transferências poderão ser realizadas a partir do dia 7 de março, conforme a consulta feita no Sistema Valores a Receber. O resgate do dinheiro poderá ser feito por Pix, DOC ou TED, lembrando que o cidadão deve voltar ao site no dia e na hora agendados.

As pessoas que optarem pelo saque via Pix terão que aguardar 12 dias úteis após a solicitação para receber o pagamento. Além disso, o usuário deverá informar a chave correspondente quando fizer o pedido.

No caso de transferência por meio de DOC ou TED, o prazo deve ser ajustado entre o banco e o beneficiário, segundo a instituição, tendo em vista que cada instituição tem prazo diferente para operação dos serviços.

Como será feito o pagamento?

Os valores esquecidos em bancos serão repassados em lotes. Ou seja, quem não entrou nesta primeira fase deverá fazer a consulta somente a partir de 2 de maio. Porém, mesmo que a pessoa ou a empresa tenha sido contemplada na primeira etapa, é possível que mais valores sejam liberados em outros lotes.

Isso porque, a liberação dos valores ocorre de forma gradativa conforme a origem do montante esquecido. Vale lembrar que inicialmente serão liberados R$ 4 bilhões para serem distribuídos entre os CPFs e CNPJs.

Neste primeiro momento, o dinheiro que será devolvido é de contas correntes ou poupanças que foram encerradas ainda com saldo disponível; tarifas e parcelas cobradas indevidamente; cotas e sobras de quem participou de cooperativas de crédito; e dinheiro de consórcios encerrados.

Já na segunda fase, os valores esquecidos serão por outros motivos. Segundo o BC, tratam-se de tarifas, parcelas ou obrigações em operações de crédito cuja devolução não estava prevista e contas de pagamento pré-pagas ou pós-pagas encerradas com saldo disponível.

Onde consultar os valores esquecidos?

A consulta e a solicitação dos valores acontecem exclusivamente através do site. Desta forma, não é possível fazer o procedimento através do site do Banco Central ou Registrato.

Com relação aos saques, os cidadãos que possuem dinheiro a recebem já podem consultar o calendário que poderá resgatar os valores. Os prazos dependem do ano em que o cidadão nasceu ou nos casos de empresários, o dia de criação da empresa. Confira:

Para os valores que foram esquecidos antes de 1968: 07 a 11 de março;

Para os valores esquecidos no período de 1968 e 1983: 14 a 18 de março;

Para valores esquecidos após 1983: 21 a 25 de março.

Como resgatar o dinheiro?

1) Verifique se tem valores a receber:

Acesse o site; Informe o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa; Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de março.

2) Caso tenha dinheiro esquecido nos bancos, verifique seu cadastro Gov.br:

Para ter acesso aos valores será exigido um cadastro Gov.br nível prata ou ouro; O cadastro gratuito e é feito no site ou pelo aplicativo Gov.br; Informe seu CPF, selecione as opções de “Termo de Uso”, “Não sou robô” e clique em Continuar.

3) Confira o valor que pode sacar e a data para realizar a operação:

Na data definida, volte ao site; Será necessário logar no SVR com sua conta gov.br nível prata ou ouro; Acesse o sistema, descubra o valor disponível e solicite a transferência, informando uma chave Pix; Caso solicite o resgate sem informar uma chave Pix, deverá entrar em contato com o banco para informar os dados da transferência via TED ou DOC; Se a data não for respeitada, será preciso voltar na data da repescagem definida pelo Banco Central.

A repescagem nesta primeira fase deve ocorrer nas seguintes datas:

Valores esquecidos antes de 1968: 12 de março;

Valores esquecidos no período de 1968 e 1983: 19 de março;

Valores esquecidos após 1983: 26 de março.