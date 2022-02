Dinheiro esquecido: veja como transferir para sua conta

Nos últimos dias uma notícia deixou os brasileiros muito animados. O Banco Central (BC) anunciou que milhões de pessoas e empresas possuem dinheiro esquecido em bancos e que poderão sacá-lo em breve.

Em suma, as solicitações para resgate dos valores poderão ser realizadas a partir do dia 7 de março. No entanto, apenas para quem recebeu a confirmação de que tem dinheiro para receber neste primeiro lote.

Veja também: Auxílio Brasil de R$400: Governo conclui os pagamentos do mês de fevereiro

O BC liberou uma plataforma para que as consultas possam ser realizadas. O site pode ser acessado com o CPF, no caso de pessoas físicas, e como o CNPJ, no caso de pessoas jurídicas.

Transferências dos valores ‘esquecidos’ via Pix, TED e DOC

Caso seja confirmado que você possui valores a receber, saiba que a transferência pode ser realizada através do PIX, TED (Transferência Eletrônica Disponível) ou DOC (Documento de Crédito).

As pessoas que optarem pelo saque via PIX, terão que aguardar 12 dias úteis após a solicitação para receber o pagamento. Além disso, no requerimento uma chave correspondente deverá ser informada.

No caso de transferência por meio de DOC ou TED, o prazo deve ser ajustado entre o banco e o beneficiário, segundo o BC, tendo em vista que cada instituição tem prazo diferente para operação dos serviços.

Pagamento dos valores ‘esquecidos’

Cabe salientar que os repasses do dinheiro serão realizados por lotes. Isso porque, cada um terá valores de origem diferentes. Neste primeiro lote, por exemplo, os recursos são de contas correntes ou poupanças encerradas ainda com saldo; tarifas e parcelas cobradas indevidamente; cotas e sobras de quem participou de cooperativas de crédito; e de consórcios encerrados.

Neste sentido, os próximos lotes terão dinheiro de situações diferentes. Com isso, é importante enfatizar que é possível, ao realizar uma nova consulta a partir do dia 2 de maio (quando começa o segundo lote), que você tenha dinheiro a receber, mesmo que nesta primeira etapa tenha sido contemplado. A questão retornar a origem dos valores.

Contudo, vale ressaltar que em breve serão liberados os valores concernentes a contas mantidas em corretoras e distribuidoras de valores para registro de ativos financeiros dos clientes. Em muitos casos, há cobranças de tarifas duplicadas, que também serão devolvidas. Então, fique atento e busque sempre consultar o site do BC.

Saque dos valores ‘esquecidos’ no primeiro lote

O Banco Central já divulgou o calendário de saque de quem possui valores esquecidos nesta etapa. Vale ressaltar que os prazos dependem do ano em que o cidadão nasceu ou nos casos de empresas, o dia da sua criação. Confira:

Para os valores que foram esquecidos antes de 1968: 07 a 11 de março;

Para os valores esquecidos no período de 1968 e 1983: 14 a 18 de março;

Para valores esquecidos após 1983: 21 a 25 de março.

Datas de repescagem para quem não realizar o saque no período determinado:

Valores esquecidos antes de 1968: 12 de março;

Valores esquecidos no período de 1968 e 1983: 19 de março;

Valores esquecidos após 1983: 26 de março.

Como resgatar o dinheiro?

Para ter acesso aos valores esquecidos, é preciso seguir o passo a passo abaixo:

1) Verifique se tem valores a receber:

Acesse o site; Informe o CPF e a data de nascimento ou o CNPJ e a data de abertura da empresa; Se houver valores a receber, o sistema informará uma data para que retorne ao site e solicite o dinheiro disponível, a partir de 7 de março.

2) Caso tenha dinheiro esquecido nos bancos, verifique seu cadastro Gov.br:

Para ter acesso aos valores será exigido um cadastro Gov.br nível prata ou ouro; O cadastro gratuito e é feito no site ou pelo aplicativo Gov.br; Informe seu CPF, selecione as opções de “Termo de Uso”, “Não sou robô” e clique em Continuar.

3) Confira o valor que pode sacar e a data para realizar a operação:

Na data definida, volte ao site; Será necessário logar no SVR com sua conta gov.br nível prata ou ouro; Acesse o sistema, descubra o valor disponível e solicite a transferência, informando uma chave Pix; Caso solicite o resgate sem informar uma chave Pix, deverá entrar em contato com o banco para informar os dados da transferência via TED ou DOC; Se a data não for respeitada, será preciso voltar na data da repescagem definida pelo Banco Central.