Direto da xepa: confira receita de farofa de banana com ovo de Gustavo

Assim que chegou na xepa, do BBB 22 Gustavo ficou chateado com a pouca variedade de refeições. O brother então resolveu sugerir uma farofa de banana com ovo. Deu água na boca Confira abaixo o passo a passo da receita, disponibilizada no Gshow!

Foto: reprodução / Youtube





Ingredientes:

– 4 colheres de sopa de azeite

– 1 cebola pequena

– 1 colher de sopa de alhos picados

– 3 bananas prata sem casca picadas

– 200 gramas de farinha de mandioca

– 70 gramas de manteiga de sal

– salsinha picada a gosto

– 1 colher de sopa de manteiga

– 9 ovos

– sal a gosto

Modo de preparo:

Coloque a cebola e o alho numa frigideira. Acrescente a banana quando a cebola murchar e refogue com agilidade. Junte a farinha e mexa até ficar crocante. Acrescente a manteiga e misture com os demais ingredientes. Coloque a salsinha, apague o fogo e separe.

Em outra frigideira, em fogo médio, coloque a manteiga e aguarde derreter. Acrescente os ovos, o sal e frite rapidamente sem mexer muito.

Junto os ovos na farofa e leve tudo ao fogo novamente. Apague o fogo quando aquecer e sirva em seguida.