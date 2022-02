Diretor é afastado da Globo após denúncias de racismo em ‘Nos Tempos do Imperador’

Vinicius Coimbra, diretor artístico da novela “Nos Tempos do Imperador”, foi afastado da TV Globo após denúncias de racismo. O profissional estava à frente da próxima novela das seis “Mar do Sertão”, mas foi substituído por Allan Fiterman, diretor de “Quanto Mais Vida, Melhor”. As informações são do “.”.

A decisão da emissora foi oficializada na tarde da última terça-feira (15). As atrizes Roberta Rodrigues, Cinnara Leal e Dani Ornellas, foram as responsáveis pelas denúncias contra a postura de Coimbra e sua equipe nos bastidores da novela. O diretor chegou a ser procurado, mas não comentou as acusações, disse ao site que respeita o elenco além de ser a favor do diálogo.

Nas denúncias feitas pela atrizes, o diretor e sua equipe foram acusados de falas preconceituosas, além de segregação entre os atores que faziam parte do elenco da trama. Segundo o site, eles separavam pessoas brancas e negras do elenco, inclusive nos camarins.

Roberta, Cinnara e Dani não comentaram publicamente sobre o caso.