Discussão entre irmãos por imóvel termina com um ferido em Marechal

Uma discussão entre dois irmãos por um imóvel da família, na tarde desta terça-feira, 22, terminou com um ferido, no Conjunto Gislene Matheus, em Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

Segundo informações de testemunhas, os dois se desentenderam e um dos homens desferiu um golpe de facão na região da cabeça do irmão.

A vítima, identificada como José Lúcio dos Santos Silva, de 33 anos, foi socorrido por populares e deu entrada na Unidade Mista Doutor José Carlos de Gusmão, em Marechal Deodoro.

Em seguida, devido a gravidade do ferimento o homem foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE). De acordo com a Assessoria de Comunicação do hospital, o estado de saúde de José Lúcio é considerado estável. Leia a nota na íntegra: