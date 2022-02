Djokovic diz que não irá se vacinar: ‘Estou disposto a pagar o preço’

Novak Djokovic deu a primeira entrevista após ser deportado da Austrália por não ter se vacinado Contra Covid-19. À rede britânica “BBC”, o tenista quebrou o silêncio e afirmou que não irá se vacinar mesmo que isso signifique que não poderá disputar grandes torneios – como aconteceu no Australian Open.

Com a decisão, o sérvio pode não ser aceito em torneios como Roland Garros, na França. Outros torneios como Monte Carlo, Roma e Indian Wells já avisaram que só permitirão a entrada de vacinados.

“Os princípios de tomada de decisão sobre meu corpo são mais importantes do que qualquer título ou qualquer outra coisa. Estou tentando estar em sintonia com meu corpo o máximo que posso”, comentou o número 1 do ranking.