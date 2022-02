Do home office ao presencial: confira três looks para usar no trabalho durante o verão

É verão, mas a rotina não pode parar. Com dias mais quentes, torna-se ainda mais necessário usar de roupas leves, confortáveis e frescas, seja para o dia a dia ou para o ambiente de trabalho.

Do home office ao presencial, a ideia é que, durante a estação mais quente do ano, o equilíbrio seja a palavra chave: do salto ao tênis ou rasteirinha, da calça de alfaiataria ao jeans. Tudo de acordo com o seu ambiente de trabalho e as regras institucionais.

Confira três dicas de looks para trabalhar:

1. Shorts ou bermudas + camisetas Foto: Felicia Akerstrom (Reprodução/Instagram)

Para quem está trabalhando em home office, se arrumar para o dia pode ser benéfico. Além de ajudar a manter a autoestima, é também uma forma de ter controle da rotina, afinal de contas, tanto o corpo quanto a mente já estavam habituados a um dia a dia fora de casa.

Uma peça confortável e adequada são os shorts ou bermudas. O modelo de alfaiataria com uma camiseta e sandália rasteira, de tiras, é uma opção leve e fresca. Caso o seu ambiente de trabalho permita peças mais curtas, o look também é um boa escolha para o presencial.

2. Jeans + blusa de botões Foto: Hannah | @cocobeautea (Reprodução/Instagram)

Para o trabalho presencial, a calça jeans é queridinha. Grande favorita dos looks para trabalhar, a peça pode ser utilizada com diversas combinações. Para garantir mais frescor, os modelos cigarrete, aqueles com barras mais curtas, junto com uma blusa básica de botões, preta ou branca, resultam em um outfit elegante e prático.

3. Blazer + cropped Foto: Nicole Omuteku (Reprodução/Instagram)